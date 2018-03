mid Groß-Gerau - Der Countdown läuft: Am anderen Ende der Welt startet die Formel-1-Weltmeisterschaft in die neue Saison. Das erste Rennen geht traditionell am 25. März 2018 beim Großen Preis von Australien in Melbourne über die Bühne. Titelverteidiger ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Stuttgarter Autobauer hat 2017 auch die Hersteller-Krone gewonnen. Vor allem Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und das Red-Bull-Team werden vor dem Auftakt als die härtesten Widersacher gehandelt. Insgesamt 21 ... (Global Press)

Den vollständigen Artikel lesen ...