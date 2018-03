Liebe Leser,

Gilead sieht nach 2 schwierigen Geschäftsjahren wieder besseren Zeiten entgegen. In 2017 führten die anhaltenden Umsatzverluste mit Hepatitis-C-Mitteln zu einem weiteren Umsatzrückgang auf 26,1 Mrd $. Zudem musste Gilead aufgrund der Steuerreform in den USA einen hohen Einmalaufwand im 4. Quartal verkraften. Aufgrund des hohen Anteils des Hepatitis-Geschäfts am Konzernumsatz war Gilead besonders von den staatlich verordneten Preissenkungen und der verschärften Konkurrenzsituation ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...