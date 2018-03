Liebe Leser,

die Deutsche Börse ruft zusammen mit der Unterstützung zahlreicher Banken am 16. März zum "Tag der Aktien" auf. Die Aktion soll die Bedeutung von Aktien als Mittel zur Altersvorsorge steigern. Konkret fallen an diesem Tag für private Anleger beim Kauf von Aktien aus dem DAX sowie neun ETFs auf den DAX-Index keine Gebühren bei beteiligten Brokern an, sofern die Ordergröße wenigstens 1.000 Euro beträgt.

An der Aktion beteiligen sich die Broker 1822direkt, Ausgsburger ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...