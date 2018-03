Liebe Leser,

Adidas ist eine der herausragenden Aktien der vergangenen Woche gewesen. Das Unternehmen raste an den Börsen förmlich nach oben und schaffte einen an sich nicht vermuteten Durchbruch. Die Aktie nähert sich neuen Allzeithochs und kann dann fast unbegrenzt nach oben ausbrechen, so die Meinung von Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie von Adidas legte in einer Woche knapp 12 % zu und konnte damit an dem bisherigen Rekordhoch von 199,95 Euro, erreicht am 4. August 2017, klopfen. ... (Frank Holbaum)

