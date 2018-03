Verbund über das Krempl-Kraftwerk >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Oberbank AG Stamm und Credit Suisse vs.... » Geely und Sixt vs. Lion E-Mobility und... Verbund Das 1905 in Betrieb genommene "Krempl-Kraftwerk" wurde von 2003 bis 2005 durch ein modernes leistungsstärkeres sowie umweltfreundlicheres Laufkraftwerk ersetzt. Mit 2 Maschinensätzen, bestehend aus je einer um 5 Grad geneigten Kaplan-Schachtturbine und einem direkt gekoppelten Drehstrom-Synchrongenerator erzeugt das neue Kraftwerk jährlich rund 43 GWh Strom. Das Kraftwerk ist außerdem mit einer Fischaufstiegshilfe ausgestattet. 2003 wurde das 1905 erbaute Kraftwerk durch eine modernere Anlage ersetzt. >> Mehr dazu und ev....

