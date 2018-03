der DAX schloss zum Ende der 11. Kalenderwoche bei 12390 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12347 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 12. bis 16. März um 43 Zähler oder 0,3 Prozent höher. Am Ende einer nervösen und volatilen Woche wurde es noch einmal hektisch. Der DAX startet wegen einer technischen Störung mit Verspätung in den Hexensabbat. Gewinne, die er im frühen Handel erzielte, hielten am großen Verfallstag nicht. Am Freitag stieg der Index um moderate 0,4 Prozent und hievte dadurch seinen Wochengewinn aber zumindest ins Plus. Die Anleger ignorierten bestehende Belastungen.

Politik als Gefahr

Denn vor allem die Politik belastet die Aktienmärkte. Waren es in der letzten Woche die tatsächlich und gegen jeden ökonomischen Verstand eingeführten Strafzölle auf Stahl und Aluminium, so griff dieser Trump zuletzt China direkt an und verlangte eine Senkung des Handelsbilanz-Überschusses um 100 Milliarden US-Dollar. Das Thema könnte sich weiter zuspitzen und dadurch die Aktienkurse mittelfristig belasten, solange Trump seinen protektionistischen Kurs in dieser Form verfolgt. Eine weitere Gefahrenquelle ergibt sich aus der Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Russland, die sich mit der gegenseitigen Ausweisung von Diplomaten ebenso zuspitzt.

Saisonal betrachtet, könnte der DAX dagegen bis Ende April nach oben tendieren, da sich der April vor allem in der Betrachtung der vergangenen zwanzig Jahre als bester Börsenmonat erwiesen hat. Obwohl sich diese Betrachung in den letzten Jahren etwas abschwächte, gehört der April noch immer zu den zwei besten Monaten im Jahrenverlauf. Aber bereits Mitte März scheint der DAX nach oben zu drehen. Zuletzt bestätigte er diese Tendenz. Im Kalender steht in der nächsten Wochen neben einigen Jahresergebnissen aus der zweiten und dritten Reihe vor allem die Federal Reserve. Sie entscheidet auf ihrer März-Sitzung wieder einmal über den US-Leitzins.

DAX im Long-Modus

Der DAX konnte am Freitag kurzzeitig wieder einmal über 12400 Punkte nach oben ansteigen. Jedoch schlossen die Notierungen wie zuvor erneut darunter. Solange sich der DAX nun über 12100 Punkten halten könne, befinde er sich weiterhin im Long-Modus mit weiter steigenden Kursen bis zunächst 12500, 12600 und 12750 Punkte. Allerdings könnte der DAX nach einer langen Seitwärtsbewegung einen soliden Boden gebildet haben, um erneut Kurs auf ein neues Allzeithoch zu nehmen. Auch die Indikatorenlage habe sich auf long gedreht, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

Siemens: Chance ...

