Die deutschen Autohersteller BMW und Mercedes planen die Elektrooffensive in Thailand und Vietnam. Dabei profitieren sie von üppigen Subventionen.

Es war eine der heißeren Grundsteinlegungen für den Mercedes-Produktionschef. Bei über 35 Grad musste Markus Schäfer mit dem thailändischen Industrieminister Uttama Savanayana unter der prallen Sonne die aufwendige Zeremonie abhalten. Danach war das Hemd des Managers erst einmal durchnässt.

Der Schweiß floss für ein wichtiges Projekt: Insgesamt 100 Millionen Euro investieren Mercedes und sein lokaler Partner TAAP in die Erweiterung des bestehenden Montagewerks bei Bangkok sowie in eine komplett neue Fertigung für Batterien. Diese ist eine von sechs geplanten Batteriefabriken, in denen der Autobauer künftig die Akkus für seine Elektroautos bauen will. Die anderen fünf Standorte liegen in Europa, USA und China.

Rivale BMW will dem nicht nachstehen: Schon in wenigen Monaten wollen auch die Münchner mit dem Bau einer neuen Akku-Fabrik in Thailand beginnen, die das lokale Montagewerk beliefern soll. Die Produktion soll ebenfalls noch kommendes Jahr anlaufen.

Die deutschen Hersteller wollen vorbereitet sein, denn der südostasiatische Automarkt boomt. Allein im vergangenen Jahr wuchsen die Autoverkäufe um rund fünf Prozent auf mehr als 3,3 Millionen Fahrzeuge. In den fünf wichtigsten Staaten der Region - Thailand, Indonesien, Malaysia, Vietnam und die Philippinen - erwartet das Analyse-Unternehmen LMC Automotive auch in den kommenden zwei Jahren ein ähnliches Wachstum.

Bei Mercedes rechnet man mit weiter steigenden Umsätzen. "Es wäre übertrieben zu sagen, Südostasien wird das neue China", sagt Produktionschef Schäfer im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Aber wir sehen Potenzial in der Region. Angesichts des Wirtschaftswachstums und der wachsenden Zahl möglicher Kunden sind wir sehr optimistisch."

Mercedes verzeichnete zuletzt zweistellige Zuwachsraten und verkaufte dieses Jahr rund 14.000 Autos. ...

