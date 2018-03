Die Taxifahrer von Istanbul führen einen aggressiven Kampf gegen neue Konkurrenz. Uber-Fahrer werden immer häufiger angegriffen.

Wenn er fährt, hat er stets eine Eisenstange griffbereit. "Ich arbeite stets mit der Angst, von Taxifahrern körperlich attackiert zu werden", sagt Uber-Fahrer Levent, der mit seinem Mercedes Vito auf den Straßen von Istanbul nach Kundschaft sucht.

Er ist einer von 5000 Uber-Fahrern in der türkischen Metropole, die derzeit um ihr Leben fürchten. Denn gewaltsame Übergriffe von Taxifahrern auf die neue Konkurrenz haben merklich zugenommen. Er denke bereits darüber nach, sich eine Pistole anzuschaffen, sagt Levent, der seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen geheim halten möchte.

Denn die Taxifahrer der Stadt gehen gegen den US-Fahrdienst nicht nur gerichtlich vor. Am 10. März schoss ein Unbekannter auf ein Uber-Fahrzeug im Istanbuler Stadtbezirk Kucukcekmece. Lokale Medien berichten immer wieder, dass Gruppen von Taxifahrern sich als Kunden tarnen, ein Uber-Fahrzeug in eine ruhige Seitengassen bestellen, um es dann gemeinsam zu attackieren.

"Meine Fahrer sind verängstigt", sagt der 56-jährige Fahrunternehmer Bekir Cambaz, der in der Stadt 52 Uber-Fahrzeuge betreibt. Überall in der Stadt würden seine Fahrer von Taxifahrern angegriffen. "Zuletzt musste einer meiner Angestellten mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus", berichtet Cambaz. Er sei an einer Busstation zusammengeschlagen worden.

Uber selbst kann die Fahrer in der Türkei nur bedingt schützen. "Wir sind entsetzt über die Gewalt und unternehmen alles, um unsere Fahrer zu unterstützen", lässt das Unternehmen per E-Mail mitteilen.

Taxifahrer gehören rund um den Globus zu den schärfsten Kritikern des US-Fahrdienstes. Auch in anderen Städten wie Paris und Barcelona war es schon zu gewaltsamen Angriffen auf Uber-Fahrer ...

