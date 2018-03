Google und Co. zahlen trotz Milliardengewinnen in vielen Staaten kaum Steuern. Bei einem Treffen der G20 wird nun aber Druck gemacht.

Der neue deutsche Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz macht sich für eine stärkere Besteuerung von Internetkonzernen wie Google stark. "Die internationale Gemeinschaft muss Antworten finden auf die Herausforderungen der Digitalisierung, die Besteuerung der digitalen Wirtschaft gehört dazu", sagte Scholz der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Politiker nimmt bis Montag in Buenos Aires an einem G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte teil.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat bereits Widerstand gegen EU-Pläne für härtere Steuerregeln angekündigt. Denn die würden vor allem US-Konzerne wie Google, Facebook und Apple treffen. "Die Vereinigten Staaten widersetzen sich entschieden Vorschlägen irgendeines Landes, digitale Unternehmen zu treffen", teilte Mnuchin im Vorfeld des G20-Treffens mit. "Einige dieser Unternehmen tragen am stärksten zu Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum in den USA bei."

Die EU-Kommission will am Mittwoch eine Gesetzesinitiative vorlegen. Nach dpa-Informationen will sie drei Prozent Umsatzsteuer ...

