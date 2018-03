Telekom- und Technologiebranche sieht neue Wachstumsmöglichkeiten

In der Telekommunikations- und Technologiebranche spielen sich sehr spannende Dinge ab. Auch europäische Konzerne sind ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Mit dem passenden Partizipationszertifikat können Anleger gleichzeitig auf mehrere Favoriten setzen.

5G sorgt für einen Schub

Wenn es um große Software- oder Internetunternehmen geht, kommt fast nichts auf der Welt an das Flair heran, das die Unternehmen aus dem Silicon Valley versprühen. In der Region in der Nähe von San Francisco ist der IT- und High-Tech-Adel versammelt. Im Vergleich zu Apple, Google, Tesla, Facebook & Co wirken europäische Technologieunternehmen manchmal etwas verstaubt. Doch auch sie haben einiges zu bieten. Europas größter Softwarehersteller SAP ist in der Weltspitze, wenn es um das Thema Mietsoftware aus dem Internet geht. Starke US-Konkurrenten wie Oracle oder Salesforce.com müssen sich im Wettbewerb mit den Walldorfern warm anziehen. Der Halbleiterkonzern Infineon versorgt die Automobilindustrie mit der Technologie, um die Vernetzung des Automobils voranzutreiben. Auch im Telekommunikationsbereich hat der alte Kontinent einiges zu bieten.

