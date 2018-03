Mit billigen Einstiegsmodellen verschärfen Onlinehändler den Kampf im Matratzenmarkt. Und der wird mit viel Geld und sogar vor Gericht geführt.

Der Preiskampf im Onlinehandel mit Matratzen geht in die nächste Runde. Ab dem morgigen Montag bringt der Anbieter Emma Matratzen ein preiswertes Einsteigermodell in den Verkauf. Das sagte der Gründer des Emma-Eigentümers Bettzeit GmbH, Dennis Schmoltzi, dem Handelsblatt. Das Modell unter dem Namen Emma One soll 290 Euro kosten.

Das Angebot richtet sich an junge preisbewusste Kunden, etwa Studenten, die sich erstmals eine Wohnung einrichten. Damit reagiert Bettzeit auf den aggressiv in den Markt drängenden US-Wettbewerber Casper. Der hatte in der vergangenen Woche ebenfalls ein Einsteigermodell unter dem Namen Casper Essential angekündigt, das sogar schon ab 225 Euro zu haben ist.

"Mit der Essential möchten wir gezielt ein urbanes Publikum zwischen 20 und 35 Jahren ansprechen", sagt Casper-Europachef Constantin Eis. "Wir möchten den Kreis der Menschen erweitern, die sich unsere Produkte leisten können und eine Alternative auf dem Markt anbieten."

Damit greifen die Start-ups ausgerechnet den Pionier des Onlinehandels mit Matratzen an: Adam Szpyt mit seinem Unternehmen Bett1.de. Szpyt hatte vor einigen Jahren die Branche mit einem neuen Geschäftsmodell und einer erfolgreichen Kartellklage nachhaltig aufgebrochen. Seine Matratze unter dem Namen Bodyguard stellte alles Bisherige auf den Kopf: Weil die Hersteller ihn blockierten, produzierte er selbst, verkaufte die Matratzen ...

