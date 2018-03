Ich denke, Elon Musk ist verdammt cool.



Nicht, dass "cool" für uns Investoren viel bringt. Aber ich habe auch großen Respekt vor dem, was Musk geschaffen hat.



Als Unternehmer im Zeitalter der Digitalisierung entschied sich Musk gegen die Digitalisierung. Stattdessen treibt er die Welt im physischen Bereich voran. Er fordert etablierte Automobilhersteller wie VW, BMW und Daimler in den Bereichen Elektroautos und Automatisierung heraus. Er fordert massive Raumfahrtunternehmen heraus und schreibt die Regeln für diese Branchen neu.



In diesem Artikel geht es nicht darum, die Facebooks der Welt zu verunglimpfen ... es geht um eine reale Bedrohung für massive Unternehmen in kapitalintensiven ...

