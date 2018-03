Liebe Leser,

Daimler konnte am Freitag erneut etwas aufsatteln. Das Unternehmen schaffte einen Kursgewinn von mehr als 1 % und näherte sich damit einer sehr wichtigen Obergrenze bis auf wenige Cent an. Damit ist der Durchbruch nach oben nicht mehr fern, die Aktie könnte dann locker mehr als 20 % aufsatteln. Im Detail: Der Wert ist am Freitag fast auf 70 Euro geklettert. Damit ist die Aktie zurück im Aufwärtstrend. Die 70 Euro sollten nun wieder überwunden werden. Über dieser Marke wäre ... (Frank Holbaum)

