Ein früherer Porsche-Manager soll 2013 nach einem Verkehrsunfall in Südafrika geflohen sein. Der heutige Volkswagen-Chef Müller saß angeblich auf dem Beifahrersitz.

Neuer Ärger für Volkswagen-Chef Matthias Müller: Der Manager saß nach einem Medienbericht vor fünf Jahren im Auto, als der damalige Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz in Südafrika an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein - Hatz selbst soll Unfallflucht begangen haben. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf die südafrikanische Polizei. Müller war damals Chef des Sportwagenherstellers, ...

