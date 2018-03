Der 18. März markiert symbolisch den Tag der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Nach neuester Statistik hat sich an dem Unterschied von 21 Prozent nichts geändert.

An diesem Sonntag ist rechnerisch der Tag, an dem Frauen in Deutschland beginnen, Geld zu verdienen. 77 Tage nach Jahresbeginn oder nachdem 21 Prozent des Jahres 2018 verstrichen sind. So hoch ist der unverändert gebliebene Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt kamen Frauen 2017 auf einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 16,59 Euro und bekamen damit 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen mit 21 Euro.

Während über den Wert von 21 Prozent mitunter gestritten wird - Gegner dieser Sichtweise führen an, dass Frauen häufiger Teilzeit arbeiteten und schlechter bezahlte Berufe freiwillig wählten - ist unstrittig, dass Deutschland im europäischen Vergleich damit auf den hinteren Plätzen landet. Im Women in Work Index des Beratungskonzerns Price Waterhouse Coopers landet Deutschland unter 33 OECD-Ländern in puncto Lohngleichheit auf dem fünftletzten Platz.

Auch innerhalb Deutschlands gibt es große Unterschiede. Laut Statistischem Bundesamt ist der sogenannte "unbereinigte Gender Pay Gap" im Westen um einen Punkt auf 22 Prozent gesunken, während er im Osten bei sieben Prozent verharrte.

Häufig zitierte Gründe für die ungleiche Entlohnung sind, dass Frauen und Männer oft in unterschiedlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...