Der Grazer Wirtschaftsprofessor Waldemar Jud ist tot. Er starb am 12. März im 75. Lebensjahr, wie seine Familie, die Drogeriekette dm und die AVZ-Stiftung in Traueranzeigen in den Wochenendausgaben mehrerer Zeitungen mitteilten. Jud war Aufsichtsratsmitglied in mehreren großen österreichischen Unternehmen.Bei dm Österreich ...

