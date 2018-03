Die Gefahren eines drohenden Handelskriegs werden Experten zufolge auch in der neuen Woche das Geschehen an den Börsen prägen. Von diesen Ängsten sei aber schon recht viel in den Kursen enthalten, betont Anlagestratege Tobias Basse von der NordLB. "Außerdem ist Donald Trumps neuer Wirtschaftsberater Larry Kudlow ein Anhänger des Freihandels.

Den vollständigen Artikel lesen ...