Liebe Leser,

die Aktie von Total konnte am Freitag in Frankfurt leicht zulegen. Sie schloss mit 0,61 im Plus bei 47,67 Euro, was einem Anstieg von 1,3 Prozent entspricht. Am Vormittag hatte die Aktie noch verloren. Im Wochenverlauf konnte die Total-Aktie 3,4 Prozent zulegen. Nicht ausgeschlossen ist daher, dass der Wert bald über die Marke von 50 Euro springt. Dieser liegt sogar noch unterhalb des Analysten-Kursziels.

Total bietet neben Öl und Gas auch Produkte aus dem Bereich Spezialchemie, ... (Tim Ackermann)

Den vollständigen Artikel lesen ...