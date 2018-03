Der DAX zeigte sich wenig verändert in der vergangenen Woche. Ein Anstieg von 0,35 Prozent oder 16 Punkten zwischen Montagseröffnung und Freitagsschluss im XETRA-Handel auf Wochensicht attestiert, dass wirklich nicht viel Bewegung zu sehen war. In der Vorwoche hatte ich den Widerstand bereits skizziert, über den der DAX bisher nicht hinwegkommen konnte. Daher ändert sich an der Signallage wenig, wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...