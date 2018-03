Russlands alter und neuer Präsident heißt Wladimir Putin. Mit Blick auf die Wahlbeteiligung muss die Opposition sich auch an die eigene Nase fassen.

And the winner is…Wladimir Putin. Der Trommelwirbel ist überflüssig, die Überraschung hält sich in Grenzen. Hellseherischer Fähigkeiten bedurfte es nicht, um den Wahlsieg Wladimir Putins vorauszusagen. Laut ersten Hochrechnungen kommt er auf gut 72 Prozent. Die Zahlen dürften dem Ego des Kremlchefs schmeicheln.

Alle Bedingungen für den haushohen Sieg hatten die Behörden vorsorglich geschaffen: Wieder einmal wurden unangenehme Kandidaten im Vorfeld ausgesondert. Die zugelassenen Gegner wiederum waren mehr damit gegenseitig aufeinander einzudreschen, als den Amtsinhaber zu attackieren. Wieder einmal wurden auch Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes zur Stimmabgabe regelrecht gedrängt.

Wieder einmal war Putin auf den Bildschirmen omnipräsent. In der Woche vor der Wahl flutete gar noch eine zweiteilige Putin-Doku, gedreht vom Programmchef der staatlichen Nachrichten Andrej Kondraschow, das Internet. "Ein toller Film", lobte Kremlsprecher Dmitri Peskow anschließend. Als PR-Arbeit war sie das zweifellos.

Doch auch wenn die russische Präsidentenwahl 2018 nicht als Beispiel für Fairness und Transparenz in die Geschichtsbücher eingehen wird: Die Opposition ...

