Der Dax beendete seinen Handel am Freitag bei 12.389 und somit 44 Punkte über dem Schlusskurs 12.345 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 12.337, das Hoch wurde bei 12.454 eingebucht. DAX TagesstatistikIm Vergleich zum Wochenschluss 12.346 zuvor konnte Dax in der abgelaufenen Handelswoche mit Schlusskurs 12.389 also 53 Punkte zulegen. Tageschart D1 - Broadening Top Im den Ausblicken seit Mittwoch wies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...