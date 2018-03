von Christoph Platt, €uro am Sonntag Geldmarktfonds waren lange out, denn das Zinsniveau ist seit Jahren im Keller. Doch die möglicherweise ab 2019 anstehenden Zinserhöhungen durch die EZB locken die Investoren nun in eine besondere Spielart dieses Anlagesegments: Floater. Die festverzinslichen Papiere passen ihre Kupons ...

Den vollständigen Artikel lesen ...