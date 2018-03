von Gerhard Bläske, Euro am Sonntag Den Traditionsstandort in Köln-Deutz hat die älteste Motorenfabrik der Welt 2017 verkauft. Doch in der Motorensammlung im "Technikum" am Firmensitz in Köln-Porz, unweit der Autobahn zum Flughafen, wird die lange Geschichte des Erfinders des Ottomotors lebendig. Hier in Porz residiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...