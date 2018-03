Das Unternehmen verfolgt einen adaptiven Ansatz mit Blick auf den Bedarf an starker Kundenauthentifizierung, Transaktionsrisikoanalysen, Risikomanagement und offenen Anwendungsprogrammierschnittstellen

Gemalto, der weltweit führende Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen, ist der Ansicht, dass die Implementierung der Zahlungsdiensterichtlinie 2 (Payment Services Directive 2, PSD2) eine einzigartige Gelegenheit für europäische Banken darstellt, digitale Innovationen, robusten Schutz und ein nahtloses Benutzererlebnis bereitzustellen, die Voraussetzungen für eine neue Ära der offenen Märkte sind. Die technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) mit ausführlichen Informationen zu den Aufgaben und Pflichten aller Interessengruppen des Bank- und Zahlungswesens hinsichtlich Kontozugriff, Kundendatenschutz, Benutzerfreundlichkeit und Zahlungssicherheit wurden gerade im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180318005022/de/

Solutions to help financial institutions for implementation of PSD2. Credit: istockphoto

Gemalto ist überzeugt, dass während zunächst Produkte und Dienstleistungen eingesetzt werden, die sich in der Umsetzung der Kernprinzipien der PSD2 bereits bewährt haben, langfristig gesehen auf individuelle Anforderungen zugeschnittene Lösungen erfolgreich sein werden.

PSD2 muss bis 2019 umgesetzt werden

Nach hitzigen und langen Debatten wurde am 13. März der delegierte Rechtsakt veröffentlicht, der die PSD2 in Bezug auf die RTS für eine starke Kundenauthentifizierung und gemeinsame sowie sichere Kommunikationsstandards ergänzt. Die Standards werden am 14. September 2019 in Kraft treten, getestet und geprüft werden die Implementierungen der Anwendungsprogrammierschnittstellen der Banken jedoch bereits am 14. März 2019.

Fachkundige Beratung unterstützt Banken bei Innovation und Adaption

"Die Zeit läuft, und Banken müssen der Herausforderung gerecht werden, alle Anforderungen der PSD2 zu erfüllen", erklärte Patrick Kleuters, Senior Vice President Europe, Banking Payment, Gemalto. "Die gute Nachricht ist, dass wir über integrierte Lösungen verfügen, mit denen wir diese neuen Zielsetzungen erreichen können. Dazu zählen unser Paket Mobile Authentication Biometrics, das Bankkunden eine reibungslosere und sichere Nutzung digitaler Lösungen ermöglicht, oder unser Assurance Hub für die Verwaltung der Risikobewertung, um nur einige zu nennen. Als anerkannter Marktführer in diesem Bereich stellt Gemalto fachkundige Beratung für Banken bereit, die Innovationen vorantreiben und den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen möchten."

Vielversprechende Angebote für Kunden und umfassendere Zusammenarbeit

Das PSD2-Compliance-Team schlägt vor, nicht mit einem pauschalen Ansatz auf die Einführung der PSD2 zu reagieren. "Die optimale Herangehensweise ist für jede Bank unterschiedlich", fügte Kleuters hinzu. "Unternehmen müssen Lösungen an ihre eigene IT-Infrastruktur und Marktanforderungen anpassen. Die richtige Strategie vorausgesetzt, besteht ohne Zweifel die Aussicht, von den Vorteilen innovativer Angebote für Kunden und einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Branchenvertretern zu profitieren.

Rat und Informationen rund um die PSD2 finden Sie unter www.gemalto.com/PSD2.

Um weitere Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich bitte unter PSD2@gemalto.com an das Gemalto-PSD2-Team.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Verschlüsselung umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie @gemalto auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180318005022/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien Gemalto:

Tauri Cox, +1 512 257 3916

Nordamerika

tauri.cox@gemalto.com

oder

Sophie Dombres, +33 4 42 55 36 57 38

Europa, Nahost und Afrika

sophie.dombres@gemalto.com

oder

Jaslin Huang, +65 6317 3005

Asien-Pazifik

jaslin.huang@gemalto.com

oder

Enriqueta Sedano, +52 5521221422

Lateinamerika

enriqueta.sedano@gemalto.com