Allschwil, Schweiz - 19. März 2018 - Idorsia Ltd (SIX: IDIA) veröffentlichte heute im Namen des Verwaltungsrates die formelle Einladung zur kommenden ordentlichen Generalversammlung. Die Versammlung, an welcher der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2017 verabschiedet wird, findet am 24. April 2018, 11 Uhr, im Kongresszentrum der Messe Basel statt.

Anmerkungen für Aktionäre:

Die Einladung wird am 3. April 2018 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und den Aktionären per Post zugestellt. Ausserdem ist sie, nebst dem Jahresbericht und dem Vergütungsbericht der Gesellschaft, auf www.idorsia.com/agm (http://www.idorsia.com/agm) erhältlich.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und abstimmen zu können, müssen die Aktionäre bis spätestens am 13. April 2018 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sein.

Anmerkungen für Herausgeber

Aktionärsbrief

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Ich freue mich sehr, Sie zur ersten Generalversammlung von Idorsia einladen zu dürfen. 2017 war ein bedeutendes Jahr für uns, denn wir gründeten mit Idorsia ein bisher einzigartiges Start-up-Unternehmen. Vom ersten Tag an war Idorsia ein voll operatives biopharmazeutisches Unternehmen, das die Entwicklung einer innovativen und vielversprechenden Pipeline aktiv vorantreibt.

Idorsia ist ein Start-up-Unternehmen, das sich in vielerlei Hinsicht von anderen Start-ups unterscheidet. So verfügen wir über ein angesehenes und erfahrenes Management-Team, begabte Mitarbeitende, voll ausgestattete, hochmoderne Labors und - was am wichtigsten ist - eine vielversprechende Pipeline. Dank dieser Bausteine konnten wir unsere Geschäftstätigkeit nach unserer Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange am 16. Juni 2017 zügig aufnehmen. Der Unternehmensstart verlief reibungslos, und wir konnten grosse Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Pipeline machen; vier unserer Produkte stehen vor der Aufnahme in Phase 3 der klinischen Entwicklung.

An der bevorstehenden Generalversammlung werden wir Sie über das bisher Erreichte sowie die Ziele für die Zukunft unseres Unternehmens und die darauf abzielende Strategie informieren. Eine Beschreibung unserer Aktivitäten finden Sie auch in unserem Geschäftsbericht 2017 unter: www.idorsia.com/annual-report (http://www.idorsia.com/annual-report).

Im Vorfeld der Generalversammlung möchte ich einige Zusammenhänge und Hintergründe zu Themen erläutern, die zur Diskussion und Abstimmung stehen werden:

Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird es zu einigen Änderungen kommen. Herna Verhagen wird sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Ich möchte ihr bei dieser Gelegenheit für ihr wertvolles Engagement für Idorsia danken. Anstelle von Herna Verhagen schlägt der Verwaltungsrat Frau Viviane Monges zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Viviane ist eine führende Finanzexpertin und Verwaltungsratsmitglied mit Konzernerfahrungen als Chief Financial Officer und einem breiten internationalen Karriereausweis, insbesondere in der pharmazeutischen Industrie. Ich bin davon überzeugt, dass sie als neues einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrats einen wichtigen Beitrag zur Transformation des Unternehmens auf dem Weg zum nächsten Etappenziel leisten wird.

Jetzt ist der Zeitpunkt, um intensiv in unsere vielversprechende Pipeline zu investieren. Wir sind in der glücklichen Lage, einige unserer Produktkandidaten in die nächste Entwicklungsphase überführen zu können: Vier unserer Moleküle werden damit die Endphase der klinischen Entwicklung - die Phase 3 - erreichen. Dies ist mit hohen Kosten verbunden, aber ein notwendiger Schritt, um unser Unternehmen zu einem vollwertigen und finanziell tragfähigen biopharmazeutischen Unternehmen weiterentwickeln zu können. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, gleichzeitig in mehrere Produktkandidaten zu investieren, um die Risiken besser zu verteilen, sollte eines unserer Projekte scheitern. Um unsere Pipeline zu finanzieren, lassen wir alle Finanzierungsmöglichkeiten offen. Eine Option bestünde in der Beschaffung von Eigenkapital durch die Ausgabe und den Verkauf zusätzlicher Aktien, was eine Aufstockung unseres genehmigten Aktienkapitals bedingt. Wir werden anlässlich der Generalversammlung hierfür um Ihre Zustimmung bitten.

Weiterhin werden wir unsere Vergütungsphilosophie und die für das kommende Jahr vorgeschlagene Struktur zur Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zur Diskussion stellen. Unser Ansatz orientiert sich an der Geschäftsstrategie von Idorsia und der Notwendigkeit, unsere Liquidität umfassend zu schützen. Ergänzende Informationen hierzu finden Sie in der Anlage zu dieser Einladung.

Unser übergeordnetes Ziel besteht in der langfristigen Wertschöpfung für Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Wir glauben, dass Idorsia mit Ihrer Unterstützung zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen werden kann.

Ich freue mich, Sie im April an der ersten Generalversammlung der Aktionäre von Idorsia willkommen zu heissen.

Mit freundlichen Grüssen

Jean-Pierre Garnier,

Präsident des Verwaltungsrats

Traktandenliste für die ordentliche Generalversammlung 2018

1. Lagebericht 2017, Konzernrechnung 2017, Jahresrechnung 2017 und Vergütungsbericht 2017

1.1 Genehmigung Lagebericht 2017, Konzernrechnung 2017 und Jahresrechnung 2017

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017

2. Verwendung des Jahresergebnisses

3. Entlastung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

4. Änderungen des bestehenden genehmigten Aktienkapitals

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahl Verwaltungsrat

5.2 Neuwahl Verwaltungsrat

5.3 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss

6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates (nicht-exekutive Mitglieder)

6.2 Genehmigung der Vergütung der Geschäftsleitung 2019

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle



Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 600 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele.

