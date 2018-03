Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG

Bad Ragaz/Schweiz, 19. März 2018

Einladung/Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2018

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der INFICON Holding AG vom 12. April 2018, 11.00 Uhr, Sorell Hotel Tamina, Bad Ragaz, mit der vollständigen Traktandenliste und den Anträgen des Verwaltungsrats wird heute, 19. März 2018 im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB und auf der INFICON-Website unter (http://bit.ly/IFCN_AGM: http://bit.ly/IFCN_AGM)veröffentlicht; sie liegt als PDF auch dieser Mitteilung bei.

Antrag auf Ausschüttung von CHF 20.00 je Namenaktie

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 12. April 2018 eine Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen im Umfang von CHF 20.00 pro Aktie. Die Ausschüttung erfolgt verrechnungssteuerfrei. Als Ex-Datum ist der Dienstag, 17. April 2018, als Record-Date der Mittwoch, 18. April 2018 und als Zahldatum der Ausschüttung an die Aktionäre der Donnerstag,

19. April 2018 vorgesehen.

Wahlen

Sämtliche bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses stehen für eine einjährige Amtszeit zur Wiederwahl zur Verfügung.

