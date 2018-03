Handelsstreit mit den USA, Risiken im Finanzsystem und hohe Verschuldung der Unternehmen - um die Probleme zu lösen, setzt Peking auf neues Personal.

Chinas Regierung hat sich in der Wirtschafts- und Außenpolitik neu aufgestellt. Bei der Kabinettsumbildung stieg Liu He, der enge Wirtschaftsberater von Staats- und Parteichef Xi Jinping, zum Vizepremier für Wirtschaft und Finanzen auf.

Auf seiner Jahrestagung bestätigte der Volkskongress am Montag in Peking ferner Außenminister Wang Yi im Amt und stärkte dessen Position, indem der 64-Jährige sogar auch zum Staatsrat befördert wurde.

Vor dem Hintergrund der Handelsspannungen mit den USA und den neuen Herausforderungen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wurde die Führungsmannschaft für die Wirtschafts- und Finanzpolitik komplett umgestellt. Entgegen ersten Erwartungen übernahm der in Harvard in den USA studierte Liu He nicht zusätzlich noch die Zentralbank. Als Vizepremier für Wirtschaft und Finanzen trägt der 66-Jährige aber Verantwortung für ...

