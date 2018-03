FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4H6 XFRA ZAE000096210 HULAMIN LTD RC -,10 0.010 EUR

IUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL HLDGS NEW RC-,04 0.219 EUR

RZT XFRA ZAE000060000 MERAFE RES LTD. RC-,01 0.006 EUR

AOD1 XFRA ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 0.048 EUR

XFRA DE000HSH4GD5 HSH NORDBANK MZCX1 13/23 0.001 %

P82 XFRA AU000000PIC0 PERPETUAL EQU. INV. 0.019 EUR

OG77 XFRA DE0009780569 W+W QUALITY SEL.AK.EUROP. 0.270 EUR

OG74 XFRA DE0009780494 W+W GLOBAL-FONDS 0.440 EUR

OG76 XFRA DE0009780486 W+W EUROPA-FONDS 0.580 EUR

XFRA DE000HLB4G20 LB.HESS-THR.IS.Z.E.03A/13 0.002 %

UPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.187 EUR

NMAA XFRA US6511911082 NEWCREST MINING LTD ADR 1 0.061 EUR

H2M XFRA US4042321004 HMG COURTLD PROP. DL 1 2.028 EUR

EGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.519 EUR

DP5 XFRA US26138E1091 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 0.470 EUR

CCJ XFRA US1720621010 CINCINNATI FINL DL 2 0.430 EUR

4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.008 EUR

STT XFRA IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNO. DL-,00001 0.511 EUR

VIS XFRA ES0184262212 VISCOFAN SA INH. EO 0,70 0.130 EUR

WZD7 XFRA LU0316657369 CTV-STRATEG.HAIG RE.DEF.A 0.850 EUR

5CW XFRA AU000000CWN6 CROWN RESORTS LTD 0.189 EUR

CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC. 0.131 EUR

19S XFRA US78573M1045 SABRE CORP. DL -,01 0.114 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.154 EUR

FS5 XFRA US3026351078 FS INVESTMENT CORP.DL-001 0.154 EUR

BSS XFRA DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N. 0.410 EUR

XFRA DE000HSH4PW6 HSH NORDBANK MZC 5 14/18 0.000 %