Der Dax dürfte am Montag kaum verändert in die neue Börsenwoche starten. Banken und Broker erwarten den Leitindex zur Handelseröffnung rund 0,2 Prozent tiefer bei 12.363 Punkten. Das deutsche Börsenbarometer sucht damit weiter seine Richtung. Auch die Wall Street liefert derzeit keine klaren Vorgaben. Am Freitag hatte der Dax 0,4 Prozent fester...

