Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für 2017 von 111 auf 106 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern mache zwar bei Fortschritte etwa bei Process Solutions; allerdings belaste der starke Euro, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Montag vorliegenden Studie. Letzteres werden am Markt noch unterschätzt. Der Analyst reduzierte seine Gewinnerwartungen etwas. Angesichts der gestiegenen Klarheit im puncto Währungsbelastung, der gestärkten Zuversicht in die Gesundheitssparten sowie der definierten Trendwende beim Bereich Flüssigkristalle werde der Anlagehintergrund aber zunehmend attraktiv./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018

