Es macht gerade nicht viel Spaß, am deutschen Aktienmarkt investiert zu sein. An jeder Ecke tauchen neue Risiken und Belastungen auf. Am Dienstag gab es mal wieder einen tiefroten Tag für den DAX, wobei die Kurse nahe des Tagestiefs schlossen. Das ist kein gutes Zeichen. Zudem gaben die europäischen Märkte zuletzt oft stärker nach als die Weltleitbörse in New York. Auch das sollte man im Auge behalten.

Bestmarken auf allen Ebenen

Immerhin gibt es Unternehmen, die sich mit Top-Zahlen und einer ordentlichen Dividende noch wehren können. Dazu gehört auch Aurelius. Wie von uns vermutet (siehe Ausgabe 234) legte die Beteiligungsgesellschaft Rekordwerte für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (so die komplette Unternehmensbezeichnung) ...

