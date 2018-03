Fortsetzen konnten die wichtigsten europäischen Börsen ihre Erholung am Freitag und beendeten den Tag mit klaren Zuwächsen. Gute Wirtschaftsdaten aus den USA verschafften dabei zusätzliches Momentum. Aus Branchensicht waren Öl- und Gaskonzerne die deutlichsten Gewinner, der Sektor verteuerte sich um 1,4%. Eni war hier mit einem Plus von 1,8% der Spitzenreiter, die Italiener wollen in den kommenden Jahren die Förderung steigern und auch die Dividende soll erhöht werden. Schlusslicht bei den Sektoren waren die Chemiewerte mit einem Minus von 0,6%. Philips profitiere von einer positiven Studie durch die UBS und erzielte ein Tagesplus von 3,5%. Zusätzliche Unterstützung kam vom gelungenen Börsendebüt von Siemens Healthineers. Nach einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...