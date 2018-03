Die Anteile von Henkel haben am Montag im vorbörslichen Handel kräftig nachgegeben. Sie büßten auf der Handelsplattform Tradegate 3,3 Prozent auf 106,80 Euro ein im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag.

Am Markt wurde auf die angekündigten Lieferschwierigkeiten im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft verwiesen. Daher sei der Start in das erste Quartal 2018 nur verhalten verlaufen, hieß es seitens des Konsumgüterherstellers. Der Jahresausblick für den Gesamtkonzern wurde zugleich aber bestätigt. Demnach soll das Wachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr weiter in der Bandbreite von 2 bis 4 Prozent liegen./ck/jha/

