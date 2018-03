Die Schweizer Bank Credit Suisse hat RWE mit Blick auf die bevorstehenden Zerschlagung der Ökostromtochter Innogy mit "Outperform" und einem Kursziel von 22,70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Tausch- und Beteiligungsgeschäft mit Eon könnte den erwarteten Gewinn je Aktie im Jahr 2020 um 12 Prozent erhöhen, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf seine Bewertung der RWE-Aktien schlage sich der Deal mit 2 Euro je Aktie nieder. Er gehe dabei von einer 50-prozenigen Wahrscheinlichkeit der Realisierung des Potenzials aus./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: DE0007037129