Wien - Zum Wochenausklang war es in Bezug auf Kurs treibende Nachrichten ruhig, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Ein überzeugender Quartalsausweis am Donnerstag nach Börsenschluss habe der Aktie von Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) zu einem Plus von 3,1% verholfen.

