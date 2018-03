Der VW-Konzern hat für den Monat Februar sehr gute Absatzzahlen vorgelegt. Das Plus bei den Auslieferungen betrug 7,2 Prozent auf 737.700 Autos. "Insgesamt hat der Konzern seine weltweiten Auslieferungen um 7,2 Prozent im Februar gesteigert", sagte Fred Kappler, Leiter Konzern Vertrieb der Volkswagen AG. Einmal mehr bleibt die treibende Kraft die Region Asien-Pazifik. Hier legte VW besonders stark zu. Das Plus bei de Auslieferungen betrug satte 13,4 Prozent. Besonders gut lief es einmal mehr in China mit einem Plus von 13,5 Prozent. Dabei profitierte VW insbesondere von seiner Offensive im SUV-Bereich.Fakt ist: Trotz möglicher Diesel-Fahrverbote, Strafzölle in den USA et cetera liegt VW gut im Rennen. VW-Vorstand Müller bleibt beim Thema Strafzölle vorerst gelassen: "Jetzt muss man schauen, wie sie sich konkret verhalten. Wir müssen das dann in aller Gelassenheit bewerten und dann entscheiden.Zumindest was neue Modelle betrifft, kündigte Matthias Müller ein kleines Feuerwerk an. Noch in diesem Jahr wird VW elf neue Modelle auf den Markt bringen. Das Ziel: Bis 2025 wollen Müller und Co weltweit jährlich eine Million Elektroautos an die Frau beziehungswiese an den Mann bringen.

