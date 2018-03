Mainfirst hat die Bewertung der Aktien von Siemens Healthineers mit "Outperform" und einem Kursziel von 38,50 Euro gestartet. In der Bilddiagnostik, mit etwa 60 Prozent größter Umsatzbringer, sei die ehemalige Siemens-Sparte Marktführer, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Bereich glänze durch stabiles Wachstum und hohe Profitabilität in den Endmärkten. In der Labordiagnostik sieht der Experte Optimierungschancen./ag/mis

Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN DE000SHL1006

AXC0072 2018-03-19/09:25