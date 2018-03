Vergangenen Freitag ist die Siemens-Medizintechniktochter Healthineers an der Börse gestartet. Zeichner der Aktie konnten sich gleich am ersten Tag über einen Kursgewinn von rund 4% freuen (Ausgabepreis: 28,00 Euro) und auch heute zeigt sich das Papier freundlicher. Siemens bringt 15 Prozent der Tochter oder 150 Millionen Aktien an den Markt. Dem Dax-Konzern fließen damit vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...