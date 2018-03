Neue Chancen mit Siemens Healthineers-Discounte-Zertifikaten

Die Aktie der Medizintechnik-Sparte von Siemens, Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006), legte am 16.3.18 einen sehr erfolgreichen Börsenstart hin. Nachdem die Aktie mit 29,10 Euro deutlich oberhalb ihres Ausgabepreises von 28 Euro in den Handel gestartet war, beendete sie den Handelstag in XETRA bei 30,20 Euro.

Für Anleger, die nun mit Hilfe der Siemens Healthineers-Aktie in Kombination mit Strukturierten Anlageprodukten ihre Portfoliorenditen aufbessern wollen, steht bereits eine Vielzahl von Discount-Zertifikaten zum Handel bereit.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 28 Euro

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Siemens Healthineers-Aktie, Cap bei 28 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000DD7AKD9, wurde beim Siemens Healthineers-Aktienkurs von 30,77 Euro mit 26,37 - 26,42 Euro gehandelt. Wenn die Siemens Healthineers-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 28 Euro notiert, dann wird das Zertifikat am 2.1.19 mit dem Höchstbetrag von 28 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat bis zum Jahresende bei einem bis zu 9-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 5,98 Prozent. Notiert die Siemens Healthineers-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Ein Verlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn die Siemens Healthineers-Aktie am Bewertungstag unterhalb von 26,42 Euro (aktueller Kaufpreis des Zertifikates) notiert.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 30 Euro

Mit Discount-Zertifikaten mit höherem Cap können Anleger ihre Renditechance und natürlich auch das Risiko deutlich steigern. Das Commerzbank-Discount-Zertifikat auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Cap bei 30 Euro, BV 1, ISIN: DE000CA0TM53, Bewertungstag 21.12.18, wurde beim Siemens Healthineers-Aktienkurs von 30,20 Euro mit 27,36 - 27,40 Euro taxiert.

Notiert die Siemens Healthineers-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 30 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,49 Prozent (=12 Prozent pro Jahr) entsprechen wird. Notiert die Siemens Healthineers-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert. Ein Verlust (vor Spesen) entsteht dann, wenn Anleger die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 27,40 Euro verkaufen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de