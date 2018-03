Frankfurt - Mit der Entlassung seines Außenministers Rex Tillerson hat US-Präsident Donald Trump einmal mehr unter Beweis gestellt, wie unberechenbar er ist und damit für Verunsicherung gesorgt, so die Experten von Union Investment.Während der Amtszeit Tillersons seien die Differenzen zwischen ihm und Trump immer wieder zum Vorschein gekommen. Tillerson habe stets einen gemäßigten Kurs eingeschlagen, sei dabei aber oft mit Trump aneinander geraten. Zuletzt habe es Differenzen bezüglich des Treffens mit Nordkoreas Kim Jong-un und dem Schulterschluss von Tillerson mit Theresa May gegen Russland in der Affäre um den Anschlag auf den Doppelagenten Skripal gegeben. Designierter Nachfolger sei nun Mike Pompeo. Der bisherige CIA-Chef gelte als Hardliner und habe daher die Sorgen um einem Schwenk in der Außenpolitik ebenso neu entfacht, wie die vor einem Handelskrieg. In diesem Umfeld seien die sicheren Anlagehäfen wieder gefragt gewesen und die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen habe sich zwischenzeitlich auf 2,8 Prozent ermäßigt.

