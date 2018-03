Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eon nach der Ankündigung der Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy und deren Verkauf von 10,50 auf 10,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profile der deutschen Versorger würden nun endlich klarer, doch sei Euphorie fehl am Platz, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Eon sei der Ausstieg aus dem Geschäft mit erneuerbaren Energien positiv. Zudem seien reichlich Einsparungen möglich. Eon sei gut aufgestellt für Jahre mit beständigen Gewinn- und Dividendenwachstum. Das Ziel habe er aber reduziert, da der Dividendenausblick 2018 des Konzerns schwächer gewesen sei als gedacht./mis/bek Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: DE000ENAG999