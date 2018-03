KOENIG & BAUER läuft ohne Übertreibungen konstant nach oben. Warum ist das so? Der Grund liegt im freien Cashflow, der nach einer langen Investitionsphase nun explodiert und um 6 € für die nächsten Geschäftsjahre (WARBURG RESEARCH taxt per 2018 6,26 €) angenommen werden kann. Daraus resultiert eine sog. Free-Cashflow-Ratio von 12, was als sehr preiswert gilt. Da KOENIG & BAUER nettoschuldenfrei agiert, wird diese Kennziffer nochmals aufgewertet. Bewerten Sie KOENIG & BAUER also nicht am KGV. Wir sind engagiert und bleiben es.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info