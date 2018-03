Zusätzlich errichtet das Unternehmen zwei Werkshallen sowie eine Photovoltaik-Großanlage für ein effizientes Energiemanagement. Mit dem Spatenstich am 16. März 2018 startete die Knapp Bauoffensive.

Die stetig wachsende Mitarbeiterzahl - seit 2004 hat sich die Anzahl der Mitarbeiter am Unternehmenssitz des steirischen Intralogistikers in Hart bei Graz von 1.000 auf rund 2.200 mehr als verdoppelt - und der damit verbundene Mangel an Büroarbeitsplätzen sind unter anderem Gründe für die Investition. Knapp wächst pro Jahr allein am Standort in Hart um durchschnittlich 150 Mitarbeiter und ist laufend auf der Suche nach qualifizierten Technikern - vor allem für die Bereiche Software und IT sowie für die Planung, Projektierung und Inbetriebnahme von Logistikanlagen.

"Wir konnten in den letzten Jahren allein im Auftragseingang ein Wachstum von 15 bis 16 Prozent verzeichnen, unsere Umsatzerlöse im Schnitt um 14,5 sowie unsere Profitabilität um 21 Prozent steigern. Dieses Wachstum verlangt, dass wir Infrastrukturen in unseren Niederlassungen und auch hier am ...

