Die jüngste Kursrallye bei Biofrontera (WKN: 604611) weckt Erinnerungen an den Branchen-Pendant Evotec (WKN: 566480), dessen Aktie zwischen 2016 und 2017 fast +500% zulegen konnte. Biofrontera klettert nun allein in den letzten vier Monaten +130% in die Höhe.

Fundamental sind beide deutschen Biotechwerte aktuell kein Kauf mehr. Und wenn wir das sagen, dann ist das bekanntlich auch so - schließlich stürzen alle Aktien, vor denen wir warnen, regelmäßig ab, während echte SD-Biotech-Tipps in der Regel Kursgewinne von deutlich über +100% in relativ kurzer Zeit verzeichnen. Fakt ist: Der Biofrontera-Kurs wird aktuell vor allem von dem Vorhaben des Investors Deutsche Balaton AG getrieben, weitere Stücke des Unternehmens über ein öffentliches Angebot zu erwerben.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Geheime Übernahmepläne?

Ziel der Deutsche Balaton ist es, durch den Erwerb weiterer 6,25 Millionen Aktien zusammen mit der DELPHI Unternehmensberatungs AG die Sperrminoritätsschwelle von 25% der ausstehenden Biofrontera-Anteile zu überschreiten, um damit wesentlichen Einfluss auf Entscheidungen ausüben zu können. Eine Kontrollübernahme sei aber nicht vorgesehen.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...