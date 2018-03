Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel nach einem verhaltenen Umsatzausblick für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Das dürfte die Stimmung der Anleger belasten, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einer Reihe von Transport- und Logistikproblemen in den USA scheine sich die Situation bei dem Konsumgüterkonzern aber schon wieder zu normalisieren. Mit größeren Prognosesenkungen rechnet Cazzol am Markt nicht./mis/ag Datum der Analyse: 19.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2018-03-19/10:18

ISIN: DE0006048432