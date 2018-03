Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever PLC von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 3900 auf 4000 Pence angehoben. Das Wachstum in den Schwellenländern sei zwar noch schwach, dürfte sich in diesem Jahr jedoch beschleunigen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konsumgüterhersteller dürfte davon profitieren, denn er erwirtschafte rund 60 Prozent des Umsatzes in diesen Märkten./bek/mis

Datum der Analyse: 18.03.2018

ISIN GB00B10RZP78

AXC0095 2018-03-19/10:23