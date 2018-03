Der Medienkonzern Axel Springer erwägt laut einem Bericht im "Manager Magazin" eine Kapitalerhöhung. Mit dem frischen Geld von der Börse wolle sich das Berliner Unternehmen für Zukäufe rüsten, berichtete das Magazin am Montag. Eine Entscheidung darüber könnte der Zeitschrift zufolge noch in dieser Woche fallen.

Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner sagte in einem Interview mit dem Magazin für die an diesem Donnerstag (22. März) erscheindende Ausgabe: "Wir könnten auch eine Kapitalerhöhung vornehmen, das würde nichts an den Gewichten und Mehrheitsverhältnissen ändern". Haupteignerin Friede Springer würde ebenfalls neue Aktien zeichnen und so ihre Mehrheit absichern, hieß es.

An der Börse gerieten die im MDax notierten Aktien von Axel Springer im Zuge dieser Neuigkeiten unter Druck. Zuletzt verloren sie in einem etwas schwächeren Markt mehr als ein Prozent./ajx/jha/

ISIN DE0005501357

