Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, gerade in turbulenten Börsenphasen heißt es stets, langfristig zu denken und sich die einzigartigen Ertragschancen der Aktienmärkte bewusst zu machen. So hat die Credit Suisse in einer beeindruckende Studie über die globalen Finanzmärkte zuletzt herausgearbeitet, was Sie und ich wissen, aber eben viel zu wenige Deutsche: "Aktien sind...

Den vollständigen Artikel lesen ...