Mit dem heutigen Montag gehört die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) zum TecDAX. Das Unternehmen ist ein Anlagenbauer mit Kernkundschaft in der Automobilindustrie und erst seit einem Jahr an der Börse notiert. Dieses eine Jahr hatte für die Anleger allerdings schon allerhand zu bieten. Vom ersten Börsenkurs bei 48,20 am 24. März letzten Jahres schaffte die Aktie eine knappe Verdoppelung: Am 17. Oktober erreichte das Papier sein bisheriges Rekord-Verlaufshoch bei 95,48 Euro. Seither geht es allerdings abwärts. Ein Versuch, sich Ende Februar nach oben abzusetzen, wurde abgefangen. Und die Ankündigung, dass Aumann in den TecDAX aufsteigen werde, konnte Anfang März nicht für eine Rallye sorgen. Am Freitag machte die Aktie zwar einen kleinen Satz nach oben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...