LOTTO24 AG: Einladung zur Telefonkonferenz, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis LOTTO24 AG: Einladung zur Telefonkonferenz, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 19.03.2018 / 10:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Einladung zur Telefonkonferenz Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 (Hamburg, 19. März 2018) Die Lotto24 AG lädt alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zur Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 am Dienstag, 27. März 2018, um 10:00 Uhr ein. Um teilzunehmen wählen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt die Telefonnummer: +49 30 232 531 411 Ein Operator wird Sie begrüßen und nach Nennung Ihres Namens und Ihrer Firma in die Konferenz durchstellen. Das Replay (Abhören der Konferenzaufzeichnung) steht Ihnen in der Zeit vom 27. März 2018 ab 12:00 Uhr bis zum 25. April 2018 um 12:00 Uhr zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür die folgende Telefonnummer und geben Sie danach die PIN ein: +49 30 868 757 360, PIN: 208580 Ihrer Anmeldung zur Telefonkonferenz bis zum 26. März 2018, 12.00 Uhr, sehen wir unter der E-Mail-Adresse ir@lotto24.de gerne entgegen. Die Konferenzsprache ist Englisch. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: Lotto24 AG Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: Lotto24-ag.de Lotto24.de 19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665473 19.03.2018

ISIN DE000LTT0243

AXC0103 2018-03-19/10:36